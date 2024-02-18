Гуменюк назвала основні "інструменти" рф для атак на лівому березі Херсонщини
Київ • УНН
Росіяни в основному атакують лівий берег Херсонської області за допомогою піхотних штурмів і боїв зі стрілецької зброї, а не з використанням бронетехніки.
Основні "інструменти" росіян для атак на лівому березі Херсонщини – це піхотні штурми й намагання проводити стрілецькі бої. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
На запитання який основний інструмент атаки росіян на лівому березі, Гуменюк відповіла:
"Потрібно розуміти, що штурм позицій на лівому березі – це наближення фактично піших груп ворожих до наших позицій й намагання проводити стрілецькі бої. Бронетехніку вони так й не застосовують, це все схоже більше на "м'ясні" штурми, але водночас вони застосовують по нашим і дрони, і артилерію, мінометні розрахунки намагаються використовувати".
За її словами, росіяни в подвір'ях приватних осель розташовують свої позиції, бронетехніку, розгортають станції спостереження.
"Що стосується нашої протидії, то тут контрбатарейна боротьба спрямована на більшу дистанцію й наша артилерія знаходиться на правому березі, враховуючи ширину самого Дніпра, потребуємо влучань та корегування цілей на лівому березі через те, що дійсно в подвір'ях приватних осель окупанти розташовують свої позиції, бронетехніку, розгортають станції спостереження", - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що на півдні посилилася активність ворожих FPV-дронів.