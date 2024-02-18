Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины
Киев • УНН
россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.
Основные "инструменты" россиян для атак на левом берегу Херсонщины - это пехотные штурмы и попытки проводить стрелковые бои. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос какой основной инструмент атаки россиян на левом берегу, Гуменюк ответила:
"Нужно понимать, что штурм позиций на левом берегу - это приближение фактически пеших групп вражеских к нашим позициям и попытки проводить стрелковые бои. Бронетехнику они так и не применяют, это все похоже больше на "мясные" штурмы, но при этом они применяют по нашим и дроны, и артиллерию, минометные расчеты пытаются использовать".
По ее словам, россияне во дворах частных домов располагают свои позиции, бронетехнику, разворачивают станции наблюдения.
"Что касается нашего противодействия, то здесь контрбатарейная борьба направлена на большую дистанцию и наша артиллерия находится на правом берегу, учитывая ширину самого Днепра, нуждаемся в попаданиях и корректировке целей на левом берегу из-за того, что действительно во дворах частных домов оккупанты располагают свои позиции, бронетехнику, разворачивают станции наблюдения", - рассказала Гуменюк.
Дополнение
Ранее Гуменюк сообщала, что на юге усилилась активность ворожих FPV-дронов.
Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины
россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.
ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден
Из-за ограниченных поставок боеприпасов, вызванных бездействием Конгресса США, украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки 17 февраля.
По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 131 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры
Российские военные ночью атаковали объект инфраструктуры в Полтавской области с помощью ударных беспилотников, что вызвало пожар, который впоследствии удалось потушить.
Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения
Вражеские обстрелы и атаки беспилотников в Николаевской области повредили транспортную и портовую инфраструктуру в Очакове, но не нанесли ущерб гражданскому населению.
Воздушные силы сбили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 и приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34
Во время российской воздушной атаки украинские ПВО сбили 12 беспилотников "Шахид", 1 ракету Х-59 и 1 истребитель-бомбардировщик Су-34.
За минувшие сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 104 авиационных атак, 169 залповых обстрелов
рф нанесла более 100 воздушных и ракетных ударов по Украине.
За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки рф потеряла 1080 военнослужащих.
Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области
Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" отомстили за Авдеевку, подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции имени Максима Горького в волгограде, чтобы сорвать переброску военной техники через этот важный логистический узел.
Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал признать интересы безопасности как Украины, так и рф и найти политическое решение конфликта в Украине.