Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины

Основные "инструменты" россиян для атак на левом берегу Херсонщины - это пехотные штурмы и попытки проводить стрелковые бои. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос какой основной инструмент атаки россиян на левом берегу, Гуменюк ответила:

"Нужно понимать, что штурм позиций на левом берегу - это приближение фактически пеших групп вражеских к нашим позициям и попытки проводить стрелковые бои. Бронетехнику они так и не применяют, это все похоже больше на "мясные" штурмы, но при этом они применяют по нашим и дроны, и артиллерию, минометные расчеты пытаются использовать".

По ее словам, россияне во дворах частных домов располагают свои позиции, бронетехнику, разворачивают станции наблюдения.

"Что касается нашего противодействия, то здесь контрбатарейная борьба направлена на большую дистанцию и наша артиллерия находится на правом берегу, учитывая ширину самого Днепра, нуждаемся в попаданиях и корректировке целей на левом берегу из-за того, что действительно во дворах частных домов оккупанты располагают свои позиции, бронетехнику, разворачивают станции наблюдения", - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге усилилась активность ворожих FPV-дронов.