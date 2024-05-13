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Гринчук: ситуація в енергетиці продовжує залишатися складною, найскладніша - у Харкові та області

Гринчук: ситуація в енергетиці продовжує залишатися складною, найскладніша - у Харкові та області

Київ • УНН

 • 36223 перегляди

Ситуація в енергетичному секторі залишається стабільно складною, але контрольованою: найскладніша ситуація в Харкові та Харківській області, а в Кривому Розі діють обмеження для промислових споживачів.

Ситуація в енергетиці залишається стабільно складною, але контрольованою. Найскладнішою продовжує залишатися в Харкові і Харківській області, а також діють обмеження для промислових споживачів у Кривому Розі. Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ситуація зараз продовжує залишатися складною. В результаті всіх тих атак і всіх пошкоджень, які були завдані починаючи з 22 березня, коли росіяни прицільно, масовано атакують енергетичні об’єкти, внаслідок чого значно було пошкоджено теплову генерацію, ушкоджень також зазнали гідрогенерації. Тобто всі балансуючі потужності, а також об’єкти системи електропередач. Найскладнішою продовжує залишатися ситуація в Харкові і Харківській області. Також діють обмеження для промислових споживачів у Кривому Розі і, на жаль, після останніх атак у нас періодично діють обмеження для об’єктів промисловості, щоб можна було тримати систему в збалансованому стані роботи

- сказала Гринчук

Вона додала, що енергетики працюють над відновлення електроенергії, де це можливо.

"Намагаємося ремонтувати, відновлювати, але поки що на багатьох об’єктах тривають розбори завалів і оцінка пошкоджень. Зараз прогнозувати, або давати якісь конкретні оцінки щодо того, якою буде ситуація найближчим часом, дуже важко. Ми намагаємося покривати те споживання, яке є зараз, і за рахунок власної генерації, і за рахунок комерційного імпорту. Також практично постійно залучаємо аварійну допомогу від наших країн-сусідів. Ситуація залишається стабільно складною, але контрольованою. Також ми просимо споживачів відповідально відноситися до свого споживання", - сказала Гринчук.

Нагадаємо

Україна сьогодні вже брала аварійну допомогу електроенергією з трьох країн ЄС, це передбачається і ввечері. Через значні пошкодження енергооб'єктів і нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів. Через обстріли на Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам.

Павло Башинський

Павло Башинський

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