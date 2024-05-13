Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

Ситуация в энергетике остается стабильно сложной, но контролируемой. Самой сложной продолжает оставаться в Харькове и Харьковской области, а также действуют ограничения для промышленных потребителей в Кривом Роге. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация сейчас продолжает оставаться сложной. В результате всех тех атак и всех повреждений, которые были нанесены начиная с 22 марта, когда россияне прицельно, массированно атакуют энергетические объекты, в результате чего значительно была повреждена тепловая генерация, повреждения также получили гидрогенерации. То есть все балансирующие мощности, а также объекты системы электропередач. Самой сложной продолжает оставаться ситуация в Харькове и Харьковской области. Также действуют ограничения для промышленных потребителей в Кривом Роге и, к сожалению, после последних атак у нас периодически действуют ограничения для объектов промышленности, чтобы можно было держать систему в сбалансированном состоянии работы - сказала Гринчук

Она добавила, что энергетики работают над восстановлением электроэнергии, где это возможно.

"Пытаемся ремонтировать, восстанавливать, но пока на многих объектах продолжаются разборы завалов и оценка повреждений. Сейчас прогнозировать, или давать какие-то конкретные оценки относительно того, какой будет ситуация в ближайшее время, очень трудно. Мы стараемся покрывать то потребление, которое есть сейчас, и за счет собственной генерации, и за счет коммерческого импорта. Также практически постоянно привлекаем аварийную помощь от наших стран-соседей. Ситуация остается стабильно сложной, но контролируемой. Также мы просим потребителей ответственно относиться к своему потреблению", - сказала Гринчук.

Напомним,

Украина сегодня уже принимала аварийную помощь электроэнергией из трех стран ЕС, это предполагается и вечером. Из-за значительных повреждений энергообъектов и недостатка электроэнергии возможны ограничения для промышленных потребителейв. Из-за обстрелов в Донецкой, Харьковской и Сумской областях прекращено газоснабжение 550 потребителей.