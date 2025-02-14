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Гроссі: головне завдання - завершити конфлікт в Україні без ядерної аварії

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 • 23920 перегляди

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про призупинення ротації експертів через підвищену військову активність. Це сталося після атаки російського дрона на саркофаг ЧАЕС 14 лютого.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наголосив, що основним пріоритетом є завершення поточної фази конфлікту в Україні без ядерної аварії.

Про це заявив Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише УНН.

Деталі 

За словами Гроссі, хоча  атака на  ЧАЕС 14 лютого призвела до  пошкодження лише даху нового саркофагу і не призвела до проникнення в радіаційну зону, зростання військової активності в регіоні створює додаткові ризики.

МАГАТЕ змушене було перервати ротацію своїх експертів через підвищену небезпеку в зоні, що підтверджує серйозність ситуації.

Водночас це свідчить про те, що лише два дні тому, вперше з моменту встановлення постійної присутності МАГАТЕ в Запоріжжі, ротацію моїх експертів довелося перервати через підвищену військову активність у цьому регіоні

- зазначив Гроссі.
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Коли ми вперше приїхали і я був там, ми потрапили під обстріли, після цього ми змогли провести ротацію експертів МАГАТЕ, але днями нам довелося їх відкликати, тому що там була велика військова активність. Отже, перше, що ми повинні спробувати зробити, це завершити цю фазу конфлікту без ядерної аварії

Нагадаємо

14 лютого, як заявив Президент України Володимир Зеленський російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у саркофаг на Чорнобильській АЕС. Пожежу загасили, а радіаційний фон не підвищувався, і за ним постійно слідкують. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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