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Гросси: главная задача - завершить конфликт в Украине без ядерной аварии

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о приостановлении ротации экспертов из-за повышенной военной активности. Это произошло после атаки российского дрона на саркофаг ЧАЭС 14 февраля.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что основным приоритетом является завершение текущей фазы конфликта в Украине без ядерной аварии.

Об этом заявил Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Детали 

По словам Гросси, хотя  атака на  ЧАЭС 14 февраля привела к  повреждению только крыши нового саркофага и не привела к проникновению в радиационную зону, рост военной активности в регионе создает дополнительные риски.

МАГАТЭ вынуждено было прервать ротацию своих экспертов из-за повышенной опасности в зоне, что подтверждает серьезность ситуации.

В то же время это свидетельствует о том, что всего два дня назад, впервые с момента установления постоянного присутствия МАГАТЭ в Запорожье, ротацию моих экспертов пришлось прервать из-за повышенной военной активности в этом регионе

- отметил Гросси.
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Когда мы впервые приехали и я был там, мы попали под обстрелы, после этого мы смогли провести ротацию экспертов МАГАТЭ, но на днях нам пришлось их отозвать, потому что там была большая военная активность. Итак, первое, что мы должны попытаться сделать, это завершить эту фазу конфликта без ядерной аварии

Напомним,

14 февраля, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС. Пожар потушили, а радиационный фон не повышался, и за ним постоянно следят. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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