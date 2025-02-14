Гросси: главная задача - завершить конфликт в Украине без ядерной аварии

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что основным приоритетом является завершение текущей фазы конфликта в Украине без ядерной аварии.

Об этом заявил Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Детали

По словам Гросси, хотя атака на ЧАЭС 14 февраля привела к повреждению только крыши нового саркофага и не привела к проникновению в радиационную зону, рост военной активности в регионе создает дополнительные риски.

МАГАТЭ вынуждено было прервать ротацию своих экспертов из-за повышенной опасности в зоне, что подтверждает серьезность ситуации.

В то же время это свидетельствует о том, что всего два дня назад, впервые с момента установления постоянного присутствия МАГАТЭ в Запорожье, ротацию моих экспертов пришлось прервать из-за повышенной военной активности в этом регионе

Когда мы впервые приехали и я был там, мы попали под обстрелы, после этого мы смогли провести ротацию экспертов МАГАТЭ, но на днях нам пришлось их отозвать, потому что там была большая военная активность. Итак, первое, что мы должны попытаться сделать, это завершить эту фазу конфликта без ядерной аварии