Говорили про оборону та економічну співпрацю: Єрмак прокоментував зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО

Очільник Офісу президента Андій Єрмак повідомив, що зустріч Президента Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом була теплою і конструктивною. Зокрема, сторони обговорили оборону України та економічну співпрацю в рамках угоди про надра, пише УНН з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

Була дуже тепла і конструктивна зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди

Голова ОП подякував американському лідеру та всьому американському народу за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Він назвав її "змістовною" і вказав, що вони "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.

"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню й заявив, що український лідер був люб'язний.

Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже люб'язним. Я був дуже радий його бачити. Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну