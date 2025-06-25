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Говорили про оборону та економічну співпрацю: Єрмак прокоментував зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО була «теплою та конструктивною», обговорювалися оборона України та економічна співпраця. Єрмак подякував США за підтримку, тоді як Зеленський назвав зустріч «змістовною», а Трамп зосередився на «люб'язності».

Говорили про оборону та економічну співпрацю: Єрмак прокоментував зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО

Очільник Офісу президента Андій Єрмак повідомив, що зустріч Президента Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом була теплою і конструктивною. Зокрема, сторони обговорили оборону України та економічну співпрацю в рамках угоди про надра, пише УНН з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

Деталі

Була дуже тепла і конструктивна зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди

- повідомив Єрмак. 

Голова ОП подякував американському лідеру та всьому американському народу за підтримку України.

Ми дякуємо президенту США, всьому американському народу за підтримку нашої країни. Правда і справедливість завжди перемагають

- повідомив Єрмак.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Він назвав її "змістовною" і вказав, що вони "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.

"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню й заявив, що український лідер був люб'язний.

Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже люб'язним. Я був дуже радий його бачити. Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну

- заявив Трамп.

Президент США також додав, що хоче поговорити з путіним.

"Якщо я зможу, я поговорю з путіним, чи ми зможемо припинити війну", - заявив Трамп.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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