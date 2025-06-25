Говорили об обороне и экономическом сотрудничестве: Ермак прокомментировал встречу Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча Президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом была теплой и конструктивной. В частности, стороны обсудили оборону Украины и экономическое сотрудничество в рамках соглашения о недрах, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

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Была очень теплая и конструктивная встреча Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Много обсудили вопросов о будущем мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения - сообщил Ермак.

Глава ОП поблагодарил американского лидера и весь американский народ за поддержку Украины.

Мы благодарим президента США, весь американский народ за поддержку нашей страны. Правда и справедливость всегда побеждают - сообщил Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Он назвал ее "содержательной" и указал, что они "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.

"Продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи не говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении огня и заявил, что украинский лидер был любезен.

Я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень любезным. Я был очень рад его видеть. Это была замечательная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну - заявил Трамп.

Президент США также добавил, что хочет поговорить с путиным.

"Если я смогу, я поговорю с путиным, сможем ли мы прекратить войну", - заявил Трамп.