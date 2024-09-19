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Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами перед зимовим сезоном - Зеленський

Київ • УНН

 • 48113 перегляди

Україна готується до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном. Найбільше уваги приділятиметься енергетиці, фронту, російським активам та вступ до ЄС.

Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами перед зимовим сезоном - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде підготовка до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном. Особлива увага приділятиметься енергетиці, фронту, російським активам та вступ до ЄС. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами – із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика – це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання та спільне виробництво зброї. Політична взаємодія – ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також – тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської ж агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів, і потрібен механізм реалізації. Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер заявила, що ЄС надасть Україні додаткові 160 млн євро на енергетичну безпеку цієї зими. Зокрема,100 млн євро надійдуть від доходів заморожених російських активів в ЄС для ремонту та відновлюваних джерел енергії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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