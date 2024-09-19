Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами перед зимним сезоном - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к переговорам с европейскими партнерами перед зимним сезоном. Особое внимание будет уделяться энергетике, фронту, российским активам и вступлению в ЕС. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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«Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами - с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особенно весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей. Разумеется, энергетика - это насущный приоритет. Фронт - неизменный приоритет. Это поставки и совместное производство оружия. Политическое взаимодействие - мы уже начали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему. Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может. А также - тематика российских активов. То, что должно быть направлено на защиту жизни в Украине от российской же агрессии. Есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины за счет российских активов, и нужен механизм реализации. Чтобы уже в ближайшее время было ощутимо: такая поддержка для Украины есть», - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что ЕС предоставит Украине дополнительные 160 млн евро на энергетическую безопасность этой зимой. В частности, 100 млн евро поступят от доходов замороженных российских активов в ЕС для ремонта и возобновляемых источников энергии.