Honda успішно випробувала багаторазову ракету, прагнучи до суборбітального запуску до 2029 18 червня 2025
Київ • УНН
Honda провела перше успішне випробування запуску та посадки своєї експериментальної багаторазової ракети в Японії. Компанія досліджує можливість суборбітальних запусків до 2029 року, вбачаючи потенціал у цивільному застосуванні.
Компанія Honda вперше успішно випробувала запуск та посадку експериментальної багаторазової ракети.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Випробування відбулося на полігоні в космічному містечку Тайкі, що на півночі Японії. За інформацією компанії, ракета досягла висоти 271 метр і здійснила точну посадку.
У вівторок японська компанія успішно провела випробування запуску та посадки свого прототипу багаторазової ракети
Ракета, створена підрозділом Honda R\&D, має висоту 6,3 метра. Вона приземлилася після хвилинного польоту.
Honda R\&D, дослідницький підрозділ другого за величиною автовиробника Японії, успішно посадив свою 6,3-метрову (20,6 фута) експериментальну багаторазову ракету-носій після досягнення висоти 271 метр (889 футів)
При цьому Honda наразі не ухвалила рішення щодо комерціалізації нової технології, проте не зупиняє дослідження.
Хоча ще не прийнято жодних рішень щодо комерціалізації цих ракетних технологій, Honda продовжуватиме досягати прогресу у фундаментальних дослідженнях з метою розвитку технологій, що дозволить реалізувати технологічні можливості для здійснення суборбітального запуску до 2029 року
У компанії наголосили, що робота над ракетами може принести користь у цивільному застосуванні.
Вивчення ракет-носіїв має потенціал зробити більший внесок у повсякденне життя людей шляхом запуску супутників власними ракетами, що може призвести до появи різних послуг, сумісних з іншими напрямками діяльності Honda
Довідка
Суборбітальний запуск передбачає досягнення межі космосу без виходу на орбіту. У 2021 році Honda заявляла про намір розвивати напрямок багаторазових ракет, однак випробування ракети проведено вперше. У сфері багаторазових запусків лідирує компанія SpaceX, а також інші приватні гравці ринку.
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