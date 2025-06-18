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Honda успішно випробувала багаторазову ракету, прагнучи до суборбітального запуску до 2029 18 червня 2025

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Honda провела перше успішне випробування запуску та посадки своєї експериментальної багаторазової ракети в Японії. Компанія досліджує можливість суборбітальних запусків до 2029 року, вбачаючи потенціал у цивільному застосуванні.

Honda успішно випробувала багаторазову ракету, прагнучи до суборбітального запуску до 2029

Компанія Honda вперше успішно випробувала запуск та посадку експериментальної багаторазової ракети.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Випробування відбулося на полігоні в космічному містечку Тайкі, що на півночі Японії. За інформацією компанії, ракета досягла висоти 271 метр і здійснила точну посадку.

У вівторок японська компанія успішно провела випробування запуску та посадки свого прототипу багаторазової ракети

 - повідомили в Honda.

Ракета, створена підрозділом Honda R\&D, має висоту 6,3 метра. Вона приземлилася після хвилинного польоту.

Honda R\&D, дослідницький підрозділ другого за величиною автовиробника Японії, успішно посадив свою 6,3-метрову (20,6 фута) експериментальну багаторазову ракету-носій після досягнення висоти 271 метр (889 футів)

- ідеться у повідомленні. 

При цьому Honda наразі не ухвалила рішення щодо комерціалізації нової технології, проте не зупиняє дослідження.

Хоча ще не прийнято жодних рішень щодо комерціалізації цих ракетних технологій, Honda продовжуватиме досягати прогресу у фундаментальних дослідженнях з метою розвитку технологій, що дозволить реалізувати технологічні можливості для здійснення суборбітального запуску до 2029 року

- йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що робота над ракетами може принести користь у цивільному застосуванні.

Вивчення ракет-носіїв має потенціал зробити більший внесок у повсякденне життя людей шляхом запуску супутників власними ракетами, що може призвести до появи різних послуг, сумісних з іншими напрямками діяльності Honda

- підкреслили в компанії.

Довідка

Суборбітальний запуск передбачає досягнення межі космосу без виходу на орбіту. У 2021 році Honda заявляла про намір розвивати напрямок багаторазових ракет, однак випробування ракети проведено вперше. У сфері багаторазових запусків лідирує компанія SpaceX, а також інші приватні гравці ринку.

Нагадаємо

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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