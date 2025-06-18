Honda успешно испытала многоразовую ракету, стремясь к суборбитальному запуску к 2029 году
Киев • УНН
Honda провела первое успешное испытание запуска и посадки своей экспериментальной многоразовой ракеты в Японии. Компания исследует возможность суборбитальных запусков к 2029 году, видя потенциал в гражданском применении.
Компания Honda впервые успешно испытала запуск и посадку экспериментальной многоразовой ракеты.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Испытание состоялось на полигоне в космическом городке Тайки, что на севере Японии. По информации компании, ракета достигла высоты 271 метр и совершила точную посадку.
Во вторник японская компания успешно провела испытания запуска и посадки своего прототипа многоразовой ракеты
Ракета, созданная подразделением Honda R\&D, имеет высоту 6,3 метра. Она приземлилась после минутного полета.
Honda R\&D, исследовательское подразделение второго по величине автопроизводителя Японии, успешно посадило свою 6,3-метровую (20,6 фута) экспериментальную многоразовую ракету-носитель после достижения высоты 271 метр (889 футов)
При этом Honda пока не приняла решения о коммерциализации новой технологии, однако не останавливает исследования.
Хотя еще не принято никаких решений относительно коммерциализации этих ракетных технологий, Honda будет продолжать добиваться прогресса в фундаментальных исследованиях с целью развития технологий, что позволит реализовать технологические возможности для осуществления суборбитального запуска к 2029 году
В компании подчеркнули, что работа над ракетами может принести пользу в гражданском применении.
Изучение ракет-носителей имеет потенциал сделать больший вклад в повседневную жизнь людей путем запуска спутников собственными ракетами, что может привести к появлению различных услуг, совместимых с другими направлениями деятельности Honda
Справка
Суборбитальный запуск предполагает достижение границы космоса без выхода на орбиту. В 2021 году Honda заявляла о намерении развивать направление многоразовых ракет, однако испытания ракеты проведены впервые. В сфере многоразовых запусков лидирует компания SpaceX, а также другие частные игроки рынка.
Напомним
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США.
Honda вернется на Формулу-1 в 2026 году.