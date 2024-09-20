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Голова Єврокомісії прибула до Києва для обговорення підтримки України

Голова Єврокомісії прибула до Києва для обговорення підтримки України

Київ • УНН

 • 19193 перегляди

Президентка Єврокомісії прибула до Києва для обговорення підтримки України. Візит охоплює питання підготовки до зими, оборони, вступу до ЄС та прогресу щодо кредитів G7.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибула до Києва для обговорення підтримки України, пише УНН.

Деталі

"Мій восьмий візит до Києва припав на той час, коли скоро розпочнеться опалювальний сезон, і росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від вступу до прогресу щодо кредитів G7", - написала фон дер Ляєн у X.

ЄС виділить Україні 160 млн євро на енергетичну безпеку на зиму19.09.24, 15:00 • 41814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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