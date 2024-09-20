Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины, пишет УНН.

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"Мой восьмой визит в Киев пришелся на то время, когда скоро начнется отопительный сезон, и россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее мужественных усилиях. Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от вступления до прогресса по кредитам G7", - написала фон дер Ляйен в X.

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