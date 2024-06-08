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Голова Військового комітету НАТО відповів, чи мають бути обмеження на дальність для західної зброї після дозволу бити по рф

Голова Військового комітету НАТО відповів, чи мають бути обмеження на дальність для західної зброї після дозволу бити по рф

Київ • УНН

 • 72986 перегляди

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер відповів, чи вважає, що мають бути обмеження на дальність дії зброї, наданої Україні, після дозволу їй використовувати, зокрема, американську зброю для ударів всередині росії.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер відповів, чи вважає, що мають бути обмеження на дальність дії зброї, наданої Україні, після дозволу їй використовувати, зокрема, американську зброю для ударів всередині росії. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post, пише УНН.

Деталі

На запитання, на тлі дозволу Україні використовувати, зокрема, американську зброю для ударів всередині росії, "чому зброя США та НАТО має атакувати росію безпосередньо", Бауер заявив: "Ну, я змінив би ситуацію. У військовому сенсі це найкращий варіант". "Якщо на вас нападає держава, яка незаконно нападає на вас і вони починають війну, а ви захищаєте себе, ви можете зробити дві речі. Ви можете почекати, поки ракети долетять до вас, а потім спробувати знищити "стріли", або знищити "стрілка". І "стрілок", багато в чому, у росії. З аеродромів росії злітають літаки. Є логістична підтримка бойових дій в Україні з боку росіян, це нафта та газ, це логістика, це транспорт, це виробництво зброї, це все, що вам потрібне на війні. Їх виробляють та привозять із росії. Тож це логічно зробити у військовому сенсі, і це можливо в межах закону про збройні конфлікти, бо росіяни розпочали цю війну, а українці захищаються. Тож це військова логіка. Це можливо зробити в межах закону, і єдина дискусія протягом деякого часу між деякими країнами, які надали Україні системи зброї більшої дальності, і Україною полягала в тому, чи дозволять вони Україні це зробити. І я радий за Україну, що такий дозвіл є", - сказав Бауер.

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На уточнення, чи вважає він, що мають бути обмеження на дальність дії цієї зброї, Бауер сказав, що "знову ж таки, у законі про збройні конфлікти немає обмежень щодо дальності дії". "Отже, у військовому сенсу, знову ж таки, якщо ціль знаходиться глибше в росії, то у військовому сенсі ви хочете вразити цю ціль; якщо, наприклад, літаки, які злітають з аеродрому глибше у росії", - зазначив він.

"Те, що ми бачили зі збільшенням дальності, яку українці отримали для ударів, полягає в тому, що росіянам довелося відступити, повернути назад свої логістичні вузли, і це, звичайно, ускладнює росіянам досягнення успіху в бойових діях. Якщо вам доведеться повернути логістику, скажімо, з 10, 15, 20 кілометрів на 50, 100 кілометрів, це зробить росіянам більш громіздким залучення логістики. І це допомагає у боротьбі. Тому я думаю, що це те, що ви хочете зробити, і якщо росіянам доведеться… якщо ви відкинете росіян глибше в росію, це зробить боротьбу для них важчою", - сказав Бауер.

"І знову ж таки, ця дискусія про ескалацію, ми багато разів чули, що путін або інші офіційні особи використали слово "червоні лінії", коли справа стосувалася танків, коли справа стосувалася HIMARS, коли справа стосувалася ATACMS. І щоразу ми ніби чекали ще трохи, щоб подумати, а потім давали це, і в результаті фактично це не була "червона лінія". Але фактичний результат полягав у тому, що росіяни змогли посилити свої оборонні роботи в Україні. Таким чином, у багатьох сенсах ми дозволили путіну працювати над своєю обороною, ґрунтуючись на тому, що він сказав, що це "червона лінія"... Отже, він розуміє, що це в межах закону та військова логіка, тоді це не була "червона лінія". Тож ми маємо бути обережними, щоб знову і знову не переходити до цієї ідеї, що все є "червоною лінією", що все є ескалацією, тому що, перш за все, путін брехав практично про все", - вказав адмірал.

"Нещодавно він заявив, що ніколи не нападе на країну НАТО. Він сказав репортерам: якщо ви так думаєте, ви дурні. Ну, він збрехав про напад на Україну. Тому я думаю, що вже минув час, коли ми повинні дозволити путіну стримувати нас, тому що саме це траплялося багато разів", - наголосив Бауер.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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