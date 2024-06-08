Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность ударов западным оружием после разрешения бить по рф
Киев • УНН
Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине, после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России.
Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине ,после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, пишет УНН.
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На вопрос, на фоне разрешения Украине использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России," почему оружие США и НАТО должно атаковать Россию напрямую", Бауэр заявил: "Ну, я бы изменил ситуацию. В военном смысле это лучший вариант". "Если на вас нападает государство, которое незаконно нападает на вас и они начинают войну, а вы защищаете себя, вы можете сделать две вещи. Вы можете подождать, пока ракеты долетят до вас, а затем попытаться уничтожить "стрелы", или "стрелка". И "стрелок", во многом, в России. С аэродромов России взлетают самолеты. Есть логистическая поддержка боевых действий в Украине со стороны россиян, это нефть и газ, это логистика, это транспорт, это производство оружия, это все, что вам нужно на войне. Их производят и привозят из России. Так что это логично сделать в военном смысле, и это возможно в рамках закона о вооруженных конфликтах, потому что россияне начали эту войну, а украинцы защищаются. Так что это военная логика. Это возможно сделать в рамках закона, и единственная дискуссия в течение некоторого времени между некоторыми странами, которые предоставили Украине системы оружия большей дальности, и Украиной заключалась в том, позволят ли они Украине это сделать. И я рад за Украину, что такое разрешение есть", - сказал Бауэр.
Чтобы уточнить, считает ли он, что должны быть ограничения на дальность действия этого оружия, Бауэр сказал, что "опять же, в законе о вооруженных конфликтах нет ограничений на дальность действия". "Итак, в военном смысле, опять же, если цель находится глубже в России, то в военном смысле вы хотите поразить эту цель; если, например, самолеты, которые взлетают с аэродрома глубже в России", - отметил он.
"То, что мы видели с увеличением дальности, которую украинцы получили для ударов, заключается в том, что россиянам пришлось отступить, вернуть назад свои логистические узлы, и это, конечно, затрудняет россиянам достижение успеха в боевых действиях. Если вам придется вернуть логистику, скажем, с 10, 15, 20 километров на 50, 100 километров, это сделает россиянам более громоздким привлечение логистики. И это помогает в борьбе. Поэтому я думаю, что это то, что вы хотите сделать, и если россиянам придется... если вы отбросите россиян глубже в Россию, это сделает борьбу для них тяжелее", - сказал Бауэр.
"И опять же, эта дискуссия об эскалации, мы много раз слышали, что Путин или другие официальные лица использовали слово "красные линии", когда дело касалось танков, когда дело касалось HIMARS, когда дело касалось ATACMS. И каждый раз мы как бы ждали еще немного, чтобы подумать, а потом давали это, и в результате фактически это не была "красная линия". Но фактический результат заключался в том, что россияне смогли усилить свои оборонительные работы в Украине. Таким образом, во многих смыслах мы позволили Путину работать над своей обороной, основываясь на том, что он сказал, что это "красная линия"... Итак, он понимает, что это в рамках закона и военная логика, тогда это не была "красная линия". Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы снова и снова не переходить к этой идее, что все является "красной линией", что все является эскалацией, потому что, прежде всего, Путин лгал практически обо всем", - указал Адмирал.
""Недавно он заявил, что никогда не нападет на страну НАТО. Он сказал репортерам: если вы так думаете, вы глупы. Ну, он солгал о нападении на Украину. Поэтому я думаю, что уже прошло время, когда мы должны позволить Путину сдерживать нас, потому что именно это случалось много раз", - подчеркнул Бауэр.
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