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Голова Швейцарського нацбанку відкинув ідею включення біткоїна у валютні резерви

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Голова Швейцарського нацбанку Мартін Шлегель заявив, що криптовалюти не відповідають стандартам валютних резервів установи. Він пояснив це високою волатильністю біткоїна та недостатньою ліквідністю ринку.

Голова Швейцарського нацбанку відкинув ідею включення біткоїна у валютні резерви

Голова Швейцарського національного банку Мартін Шлегель у п’ятницю, 24 квітня, заявив, що криптовалюти не відповідають стандартам валютних резервів установи, відкинувши заклики прихильників криптовалют, які наполягали на тому, щоб SNB зберігав біткоїн як захист від зростаючих глобальних економічних ризиків. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прихильники криптовалют посилюють тиск на SNB із вимогою купувати біткоїн, стверджуючи, що економічні потрясіння, спричинені тарифами президента США Дональда Трампа, роблять ще більш актуальним питання диверсифікації резервів центрального банку.

Вони ініціювали кампанію зі збору підписів для проведення референдуму щодо внесення змін до швейцарської конституції з метою зобов’язати SNB зберігати біткоїн у своїх резервах поряд із золотом.

Однак голова SNB Мартін Шлегель відкинув цю ідею під час щорічних зборів акціонерів центрального банку в Берні.

На даний момент криптовалюти не можуть відповідати вимогам до наших валютних резервів

- сказав він.

Одним із занепокоєнь, за словами Шлегеля, є ліквідність ринку, оскільки центральний банк має завжди мати можливість купувати і продавати іноземну валюту.

Крім того, криптовалюти, як правило, демонструють "дуже, дуже високі" коливання у вартості, що, за словами Шлегеля, викликає сумніви щодо їхньої здатності зберігати вартість валютних резервів SNB.

Його заява прозвучала у відповідь на виступ Луція Мейссера - засновника ініціативи Bitcoin Initiative, яка просуває ідею референдуму. Мейссер заявив, що біткоїн є "особливим активом" і цінною альтернативою традиційному державному боргу.

"Я мушу визнати, що у сценаріях, які більшість із вас вважає нормальними, він може бути не надто цінним", — сказав він. — "Однак у специфічному сценарії багатополярного світового порядку зі зникаючою довірою до державного боргу, біткоїн матиме велику цінність".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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