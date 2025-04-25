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Глава Швейцарского нацбанка отверг идею включения биткоина в валютные резервы

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Глава Швейцарского нацбанка Мартин Шлегель заявил, что криптовалюты не соответствуют стандартам валютных резервов учреждения. Он объяснил это высокой волатильностью биткоина и недостаточной ликвидностью рынка.

Глава Швейцарского нацбанка отверг идею включения биткоина в валютные резервы

Председатель Швейцарского национального банка Мартин Шлегель в пятницу, 24 апреля, заявил, что криптовалюты не соответствуют стандартам валютных резервов учреждения, отвергнув призывы сторонников криптовалют, которые настаивали на том, чтобы SNB хранил биткоин как защиту от растущих глобальных экономических рисков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сторонники криптовалют усиливают давление на SNB с требованием покупать биткоин, утверждая, что экономические потрясения, вызванные тарифами президента США Дональда Трампа, делают еще более актуальным вопрос диверсификации резервов центрального банка.

Они инициировали кампанию по сбору подписей для проведения референдума по внесению изменений в швейцарскую конституцию с целью обязать SNB хранить биткоин в своих резервах наряду с золотом.

Однако председатель SNB Мартин Шлегель отверг эту идею во время ежегодного собрания акционеров центрального банка в Берне.

На данный момент криптовалюты не могут соответствовать требованиям к нашим валютным резервам

- сказал он.

Одним из опасений, по словам Шлегеля, является ликвидность рынка, поскольку центральный банк должен всегда иметь возможность покупать и продавать иностранную валюту.

Кроме того, криптовалюты, как правило, демонстрируют "очень, очень высокие" колебания в стоимости, что, по словам Шлегеля, вызывает сомнения относительно их способности сохранять стоимость валютных резервов SNB.

Его заявление прозвучало в ответ на выступление Луция Мейссера - основателя инициативы Bitcoin Initiative, которая продвигает идею референдума. Мейссер заявил, что биткоин является "особым активом" и ценной альтернативой традиционному государственному долгу.

"Я должен признать, что в сценариях, которые большинство из вас считает нормальными, он может быть не слишком ценным", — сказал он. — "Однако в специфическом сценарии многополярного мирового порядка с исчезающим доверием к государственному долгу, биткоин будет иметь большую ценность".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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