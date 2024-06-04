Генштаб: уражено ППО, два склади боєприпасів і п'ять районів зосередження сил ворога (виправлено)
Київ • УНН
Сили оборони минулої доби уразили п’ять районів зосередження сил російських військ, ППО та два склади боєприпасів ворога, повідомили у ранковому зведенні за 11:00 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ.
Сили оборони минулої доби уразили п’ять районів зосередження сил російських військ, ППО та два склади боєприпасів ворога, повідомили у ранковому зведенні за 11:00 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника", - повідомили у Генштабі.
Виправлено в 13:35
Водночас спочатку у Генштабі ЗСУ повідомили у зведенні за 11:00 4 червня, що "з початком цієї доби наші ракетні війська нанесли успішні удари по паромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї", однак згодом видалили інформацію про ці ураження зі свого звіту.
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