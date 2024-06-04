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Генштаб: уражено ППО, два склади боєприпасів і п'ять районів зосередження сил ворога (виправлено)

Генштаб: уражено ППО, два склади боєприпасів і п'ять районів зосередження сил ворога (виправлено)

Київ • УНН

 • 22504 перегляди

Сили оборони минулої доби уразили п’ять районів зосередження сил російських військ, ППО та два склади боєприпасів ворога, повідомили у ранковому зведенні за 11:00 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони минулої доби уразили п’ять районів зосередження сил російських військ, ППО та два склади боєприпасів ворога, повідомили у ранковому зведенні за 11:00 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника", - повідомили у Генштабі.

Виправлено в 13:35

Водночас спочатку у Генштабі ЗСУ повідомили у зведенні за 11:00 4 червня, що "з початком цієї доби наші ракетні війська нанесли успішні удари по паромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї", однак згодом видалили інформацію про ці ураження зі свого звіту.

Генштаб: на фронті сьогодні вже 28 боїв, на Харківському напрямку - без активних наступальних дій ворога04.06.24, 12:32 • 19629 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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