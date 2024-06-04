Генштаб: нанесены успешные удары по паромной переправе в оккупированном Крыму и российскому нефтяному терминалу

Успешные удары нанесены по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в краснодарском крае россии, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае - сообщили в Генштабе.

Также указано, что прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два склада боеприпасов противника.

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