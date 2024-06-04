Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении-без активных наступательных действий врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  25869 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  26673 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  36515 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  71726 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  56503 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  55900 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115179 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117555 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
3 июня 2024, 09:45  •  108364 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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3 июня 2024, 09:03  •  143019 просмотра

Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении-без активных наступательных действий врага

Сегодня на фронте произошло уже 28 боев, активных наступательных действий российских войск на Харьковском направлении не было, а украинские защитники принимают меры для недопущения продвижения врага на Покровском направлении.

Война •   •  973 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении-без активных наступательных действий врага

Пышный рассказал, как используют 2,2 млрд долларов от МВФ: профинансируют бюджетные нужды

Средства в размере 2,2 миллиарда долларов, выделенные Украине МВФ, будут направлены на финансирование бюджетных нужд и пополнение золотовалютных резервов Национального банка.

Экономика •   •  1150 просмотра
Пышный рассказал, как используют 2,2 млрд долларов от МВФ: профинансируют бюджетные нужды

Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft

С 15 мая более половины российских организаций лишились своих подписок на облачные сервисы Microsoft, такие как Visio Online, Project Online и Power BI.

Новости Мира •   •  1546 просмотра
Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft

Фуникулер в Киеве остановили из-за отсутствия напряжения

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, что доставило неудобства пассажирам.

Киев •   •  1884 просмотра
Фуникулер в Киеве остановили из-за отсутствия напряжения

В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа

Несмотря на повышение тарифа на электроэнергию, отключения будут продолжаться. Энергетики почувствуют эффект от поступления средств только через месяц, когда люди начнут оплачивать новые счета.

Общество •   •  3362 просмотра
В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа

Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.

Общество •   •  4227 просмотра
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

По словам главы Вооруженных сил Норвегии генерала Эрика Кристофферсена, российские сухопутные войска, базирующиеся на кольском полуострове, были уничтожены после тяжелых потерь в войне против Украины.

Война •   •  4982 просмотра
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

59-летний мужчина был ранен в результате вражеского обстрела его частного дома в Купянске Харьковской области, в результате чего возник пожар.

Война •   •  5683 просмотра
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия, считает адвокат.

политика •   •  23722 просмотра
Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

россияне совершили 6 ударов по Сумской области, при этом было зафиксировано 26 взрывов, включая удары беспилотников и артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов.

Война •   •  7160 просмотра
россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов