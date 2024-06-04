Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении-без активных наступательных действий врага

На фронте сегодня произошло уже 28 боев, на Харьковском направлении - без активных наступательных действий российских войск с начала суток, на Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 11 часов 4 июня, пишет УНН.

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"С начала этих суток уже произошло 28 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный удар с использованием двух ракет и один авиационный удар с применением двух Кабов, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, 614 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении с начала суток агрессор активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи. по уточненным данным, за вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 174 оккупанта.

На Купянском направлении от начала суток отражена одна вражеская атака вблизи Степной Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Потерь позиций не допущено. за минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 125 человек.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются приблизиться к нашим позициям недалеко от Ямполя. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении с начала суток украинские воины отражают штурмовые действия врага в районе Клещиевки. Наши защитники успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял уже шесть попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки первой и птичьего. Две атаки отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются. Подразделения Сил обороны прилагают максимум усилий для сдерживания российских захватчиков и недопущения их продвижения в глубину нашей территории. по уточненной информации, за минувшие сутки агрессор потерял на этом направлении 116 человек погибшими и ранеными.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, продолжается бой.

На Времовском направлении с начала суток уже отражена одна вражеская атака вблизи Старомайорского. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Золотой Нивы. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения вблизи крынок. Потерь наших позиций не допущено.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на фронте произошло 137 боевых столкновений.

За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих