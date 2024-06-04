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Генштаб: на фронті сьогодні вже 28 боїв, на Харківському напрямку - без активних наступальних дій ворога

Генштаб: на фронті сьогодні вже 28 боїв, на Харківському напрямку - без активних наступальних дій ворога

Київ • УНН

 • 19629 перегляди

Сьогодні на фронті відбулося вже 28 боїв, активних наступальних дій російських військ на Харківському напрямку не було, а українські захисники вживають заходів для недопущення просування ворога на Покровському напрямку.

На фронті сьогодні сталося вже 28 боїв, на Харківському напрямку - без активних наступальних дій російських військ з початку доби, на Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 11 годину 4 червня, пише УНН.

Деталі

"Від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням двох ракет та один авіаційний удар із застосуванням двох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, 614 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. 

На Куп'янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога становили 125 осіб. 

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Наші оборонці успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито, чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. За уточненою інформацією, за минулу добу агресор втратив на цьому напрямку 116 осіб загиблими та пораненими. 

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, триває бій.

На Времівському напрямку з початку доби вже відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи поблизу Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

Минулої доби, за даними Генштабу, на фронті сталося 137 бойових зіткнень.

За добу рф втратила 1290 військовослужбовців 04.06.24, 07:38 • 22260 переглядiв

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