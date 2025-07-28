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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 131 бойове зіткнення, ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 900 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, ворог активно атакував на Лиманському та Покровському напрямках. Окупанти здійснили 1376 ударів дронами-камікадзе, п'ять ракетних та 70 авіаційних ударів.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 131 бойове зіткнення, ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

З початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог активно атакував на Лиманському та Покровському напрямках. Крім того, окупанти здійснили 1 376 ударів дронами-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах п’ять ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 107 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 376 ударів дронами-камікадзе та 4 015 обстрілів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 267 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової – наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Предтечиного. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. На даний час бої точаться у восьми локаціях. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Світле.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка, ще шість боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

Втрати ворога: ще тисяча солдатів та 4 танки за добу28.07.25, 07:24 • 3766 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
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