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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 131 боевое столкновение, враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 662 просмотра

С начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение, враг активно атаковал на Лиманском и Покровском направлениях. Оккупанты совершили 1376 ударов дронами-камикадзе, пять ракетных и 70 авиационных ударов.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 131 боевое столкновение, враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях

С начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг активно атаковал на Лиманском и Покровском направлениях. Кроме того, оккупанты совершили 1 376 ударов дронами-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных и 70 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 107 управляемых авиационных бомб, совершил 1 376 ударов дронами-камикадзе и 4 015 обстрелов

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 267 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили две атаки в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой – сейчас идет бой.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки вблизи Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Предтечино. Авиаудару подверглась Константиновка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении – в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. В настоящее время бои идут в восьми локациях. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Светлое.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 149 оккупантов, из них 96 – безвозвратно. Уничтожено три единицы автомобильной техники, два мотоцикла, 32 беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, антенна управления БПЛА и три укрытия для личного состава. Кроме того, повреждены квадроцикл и пять терминалов спутниковой связи противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Терновое.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки28.07.25, 07:24 • 3762 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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