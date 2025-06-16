Генсек ООН вирушив до Канади для участі в засіданні G7
Київ • УНН
Антоніу Гутерріш відвідає саміт G7 для обговорення енергетичної безпеки. Він закликав до диверсифікації та інвестицій для забезпечення доступу до енергії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирушив до Канади на саміт G7, щоб взяти участь у сесії з енергетичної безпеки. Про це пише AP, передає УНН.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирушає до Канади, щоб взяти участь у сесії з енергетичної безпеки
Заступник речника ООН Фархан Хак зазначив, що Гутерріш візьме участь засіданні G7 у вівторок, і запросив лідерів країн "диверсифікації, технологій та інвестицій для забезпечення доступу та доступності в мінливому світі".
Гутерріш зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях зустрічі, проте наразі невідомо, чи зустрінеться він з Трампом.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом перед офіційною церемонією відкриття саміту G7. Обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.