Макрон і Трамп обговорили Україну на полях саміту G7

$41.450.04
47.690.39
ukenru
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
19:28 • 4062 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 28291 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 68454 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 68934 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 81609 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 166227 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 78640 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 77182 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 59968 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 56586 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0.9м/с
61%
748мм
Популярнi новини
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 36136 перегляди
Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP16:06 • 11105 перегляди
Якби росію не вигнали з G8, то зараз би не було війни - Трамп 16:06 • 4842 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 15668 перегляди
На Київщині ППО збиває ворожі дрони. Зафіксовано рух БпЛА над столицею18:29 • 10477 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 132747 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 154141 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 184812 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 256341 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 313047 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 15683 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 36149 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 104421 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 130780 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 88857 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Макрон і Трамп обговорили Україну на полях саміту G7

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Дональдом Трампом перед церемонією відкриття саміту G7. Вони обговорили ситуацію в Україні, а також мита та ситуацію на Близькому Сході.

Макрон і Трамп обговорили Україну на полях саміту G7

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом перед офіційною церемонією відкриття саміту G7. Обговорили, зокрема, ситуацію в Україні. Про це повідомив речник Макрона, повідомляє AP, передає УНН.

Президент Франції Еммануель Макрон провів тривалі переговори з президентом США Дональдом Трампом перед офіційною церемонією відкриття саміту G7 

- повідомив речник Макрона.

За його словами, обидва лідери обговорили мита, ситуацію на Близькому і Середньому Сході та ситуацію в Україні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7 у Канаді.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9