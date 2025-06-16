Макрон і Трамп обговорили Україну на полях саміту G7
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Дональдом Трампом перед церемонією відкриття саміту G7. Вони обговорили ситуацію в Україні, а також мита та ситуацію на Близькому Сході.
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом перед офіційною церемонією відкриття саміту G7. Обговорили, зокрема, ситуацію в Україні. Про це повідомив речник Макрона, повідомляє AP, передає УНН.
Президент Франції Еммануель Макрон провів тривалі переговори з президентом США Дональдом Трампом перед офіційною церемонією відкриття саміту G7
За його словами, обидва лідери обговорили мита, ситуацію на Близькому і Середньому Сході та ситуацію в Україні.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7 у Канаді.