Генсек ООН отправился в Канаду для участия в заседании G7
Киев • УНН
Антониу Гутерриш посетит саммит G7 для обсуждения энергетической безопасности. Он призвал к диверсификации и инвестициям для обеспечения доступа к энергии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправился в Канаду на саммит G7, чтобы принять участие в сессии по энергетической безопасности. Об этом пишет AP, передает УНН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправляется в Канаду, чтобы принять участие в сессии по энергетической безопасности
Заместитель спикера ООН Фархан Хак отметил, что Гутерриш примет участие в заседании G7 во вторник, и пригласил лидеров стран "диверсификации, технологий и инвестиций для обеспечения доступа и доступности в меняющемся мире".
Гутерриш встретится с премьер-министром Канады Марком Карни на полях встречи, однако пока неизвестно, встретится ли он с Трампом.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом перед официальной церемонией открытия саммита G7. Обсудили, в частности, ситуацию в Украине.