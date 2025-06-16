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Генсек ООН отправился в Канаду для участия в заседании G7

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Антониу Гутерриш посетит саммит G7 для обсуждения энергетической безопасности. Он призвал к диверсификации и инвестициям для обеспечения доступа к энергии.

Генсек ООН отправился в Канаду для участия в заседании G7

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправился в Канаду на саммит G7, чтобы принять участие в сессии по энергетической безопасности. Об этом пишет AP, передает УНН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправляется в Канаду, чтобы принять участие в сессии по энергетической безопасности 

- пишет издание.

Заместитель спикера ООН Фархан Хак отметил, что Гутерриш примет участие в заседании G7 во вторник, и пригласил лидеров стран "диверсификации, технологий и инвестиций для обеспечения доступа и доступности в меняющемся мире".

Гутерриш встретится с премьер-министром Канады Марком Карни на полях встречи, однако пока неизвестно, встретится ли он с Трампом.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом перед официальной церемонией открытия саммита G7. Обсудили, в частности, ситуацию в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Марк Карни
Антониу Гутерриш
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Канада
Франция
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