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Генсек НАТО: перестаньте турбуватися щодо Трампа

Генсек НАТО: перестаньте турбуватися щодо Трампа

Київ • УНН

 • 16077 перегляди

Марк Рютте заявив, що Трамп розуміє важливість боротьби України для безпеки США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав міжнародне співтовариство "перестати турбуватися щодо президентства Трампа" та його наслідків для війни рф проти України, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Перебуваючи з візитом у Лондоні, Генсек НАТО підкреслив, що добре знає Дональда Трампа, сказавши про кандидата від республіканців у призиденти США: "Він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба проти України не лише про Україну, це також про безпеку та майбутню безпеку Сполучених Штатів".

Рютте сказав, що він особисто "не занепокоєний" щодо можливої перемоги Трампа, тому що він "абсолютно переконаний, що США в цьому, тому що вони розуміють, що … усі США будуть у меншій безпеці, якщо путін доб'ється успіху в Україні".

"Коментарі Рютте можуть викликати подив у деяких європейських столицях. Трамп відмовився відповісти, чи хоче він, щоб Україна виграла війну з росією, натомість стверджуючи, що він швидко досягне завершення конфлікту шляхом переговорів", - зауважує видання.

Генсек НАТО Рютте: союзники самі вирішують щодо дозволу використовувати далекобійну зброю для України10.10.24, 15:56 • 13736 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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