Генсек НАТО: перестаньте беспокоиться насчет Трампа

ukenru
Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  4911 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  22758 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  38147 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  49316 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  87377 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  102044 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  84746 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118022 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126036 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  156763 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

  •  20515 просмотра
До 23° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 23° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  17266 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  87894 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  47491 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  38881 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  38881 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  47491 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  87894 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  156763 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  129400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  110668 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  105862 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  110260 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  117285 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  121455 просмотра
Актуальное
Генсек НАТО: перестаньте беспокоиться насчет Трампа

Генсек НАТО: перестаньте беспокоиться насчет Трампа

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:05  •  6455 просмотра

Read in English

Марк Рютте заявил, что Трамп понимает важность борьбы Украины для безопасности США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал международное сообщество "перестать беспокоиться о президентстве Трампа" и его последствиях для войны рф против Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Находясь с визитом в Лондоне, Генсек НАТО подчеркнул, что хорошо знает Дональда Трампа, сказав о кандидате от республиканцев в президенты США: "Он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба против Украины не только об Украине, это также о безопасности и будущей безопасности Соединённых Штатов".

Рютте сказал, что он лично "не обеспокоен" относительно возможной победы Трампа, потому что он "абсолютно убежден, что США в этом, потому что они понимают, что ... все США будут в меньшей безопасности, если путин добьется успеха в Украине".

"Комментарии Рютте могут вызвать недоумение в некоторых европейских столицах. Трамп отказался ответить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну с россией, вместо этого утверждая, что он быстро достигнет завершения конфликта путем переговоров", - отмечает издание.

Генсек НАТО Рютте: союзники сами решают относительно разрешения использовать дальнобойное оружие для Украины10 октября 2024, 12:56 • 7239 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон