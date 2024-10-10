Генсек НАТО: перестаньте беспокоиться насчет Трампа
Киев • УНН
Марк Рютте заявил, что Трамп понимает важность борьбы Украины для безопасности США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал международное сообщество "перестать беспокоиться о президентстве Трампа" и его последствиях для войны рф против Украины, сообщает Politico, пишет УНН.
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Находясь с визитом в Лондоне, Генсек НАТО подчеркнул, что хорошо знает Дональда Трампа, сказав о кандидате от республиканцев в президенты США: "Он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба против Украины не только об Украине, это также о безопасности и будущей безопасности Соединённых Штатов".
Рютте сказал, что он лично "не обеспокоен" относительно возможной победы Трампа, потому что он "абсолютно убежден, что США в этом, потому что они понимают, что ... все США будут в меньшей безопасности, если путин добьется успеха в Украине".
"Комментарии Рютте могут вызвать недоумение в некоторых европейских столицах. Трамп отказался ответить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну с россией, вместо этого утверждая, что он быстро достигнет завершения конфликта путем переговоров", - отмечает издание.
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