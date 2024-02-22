Гендиректор Mercedes вважає протекціонізм проти Китаю руйнівним для європейської економіки
Київ • УНН
Генеральний директор Mercedes застеріг політиків ЄС від протекціонізму у відповідь на дії Китаю, заявивши, що будь-який крок ЄС щодо посилення політики протекціонізму буде руйнівним для європейської економіки.
Mercedes застерігає політиків Європейського Союзу від протекціонізму у відповідь на дії Китаю. Як пише УНН, аро це сказав генеральний директор компанії Ола Каелленіус, якого цитує Reuters.
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Будь-який крок Європейського Союзу щодо посилення протекціонізму проти Китаю буде руйнівним для такого економічного регіону, як Європа, заявив генеральний директор Mercedes-Benz Ола Каелленіус.
Таку заяву він зробив відразу після того, як автовиробник опублікував свої квартальні результати.
Нагадаємо
Раніше вжиті США і ЄС заходи торгового протекціонізму розкритикували у Китаї. Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін сказала, що вони негативно вплинуть на їхній власний довгостроковий розвиток і завадять прогресу і процвітанню в усьому світі. Повідомляється, що США розглядають можливість обмеження імпорту китайських інтелектуальних автомобілів та їхніх комплектуючих за допомогою використання нетарифних методів регулювання. Євросоюз зі свого боку запустив антисубсидіарне розслідування у зв'язку з імпортом електромобілів із Китаю.
Саміт ЄС-Китай: Сі Цзіньпін застеріг високопосадовців Євросоюзу не вступати в "конфронтацію"07.12.23, 14:54 • 23576 переглядiв