Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  25410 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  103262 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  114907 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  170773 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  205175 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  191050 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  212429 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223351 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194398 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209733 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:10  •  4760 просмотра

Read in English

Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.

Mercedes предостерегает политиков Европейского Союза от протекционизма в ответ на действия Китая. Как пишет УНН, об этом сказал генеральный директор компании Ола Каеллениус, которого цитирует Reuters.

Детали

Любой шаг Европейского Союза по усилению протекционизма против Китая будет разрушительным для такого экономического региона, как Европа, заявил генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каэллениус.

Такое заявление он сделал сразу после того, как автопроизводитель опубликовал свои квартальные результаты.

Напомним

Ранее принятые США и ЕС меры торгового протекционизма раскритиковали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что они негативно повлияют на их собственное долгосрочное развитие и помешают прогрессу и процветанию во всем мире. Сообщается, что США рассматривают возможность ограничения импорта китайских интеллектуальных автомобилей и их комплектующих посредством использования нетарифных методов регулирования. Евросоюз в свою очередь запустил антисубсидиарное расследование в связи с импортом электромобилей из Китая.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Гендиректор Mercedes вважає протекціонізм проти Китаю руйнівним для європейської економіки
Mercedes CEO considers protectionism against China destructive for the European economy
Новости по теме

Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.

Экономика •   •  4760 просмотра
Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.

Война •   •  6360 просмотра
Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

Из-за сброса воды из Киевского водохранилища Киевская городская военная администрация предупредила о возможных резких колебаниях уровня Днепра в столице с достижением начальных отметок паводка, но чрезвычайных подтоплений не ожидается.

Общество •   •  5278 просмотра
Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Экономический эксперт поставил под сомнение заявление главы налогового комитета Верховной Рады о том, что Украина недополучила 20 миллиардов гривен налогов от табачного рынка, отметив, что математика не сходится, а такой большой параллельный нелегальный рынок является невероятным, учитывая численность населения Украины.

Экономика •   •  25410 просмотра
Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

Франция поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО. В целом дипломаты говорят, что его кандидатуры поддержали уже более 20 стран.

Новости Мира •   •  3854 просмотра
Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО

Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.

Война •   •  9799 просмотра
В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО

Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.

Экономика •   •  8121 просмотра
Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

Proof of Work: что лежит в основе криптовалют

Proof of Work (PoW) - это механизм, позволяющий децентрализованным криптовалютным сетям достигать консенсуса в отношении действительности транзакций без центрального органа, требуя от майнеров решения сложных криптографических задач, которые подтверждают блоки транзакций и обеспечивают майнерам вознаграждение в родной криптовалюте.

публикации •   •  29876 просмотра
Proof of Work: что лежит в основе криптовалют

Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси

Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, запретив ее импорт до июля 2025 года.

Новости Мира •   •  6892 просмотра
Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси

москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.

Война •   •  11647 просмотра
москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International