Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Mercedes предостерегает политиков Европейского Союза от протекционизма в ответ на действия Китая. Как пишет УНН, об этом сказал генеральный директор компании Ола Каеллениус, которого цитирует Reuters.

Детали

Любой шаг Европейского Союза по усилению протекционизма против Китая будет разрушительным для такого экономического региона, как Европа, заявил генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каэллениус.

Такое заявление он сделал сразу после того, как автопроизводитель опубликовал свои квартальные результаты.

Напомним

Ранее принятые США и ЕС меры торгового протекционизма раскритиковали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что они негативно повлияют на их собственное долгосрочное развитие и помешают прогрессу и процветанию во всем мире. Сообщается, что США рассматривают возможность ограничения импорта китайских интеллектуальных автомобилей и их комплектующих посредством использования нетарифных методов регулирования. Евросоюз в свою очередь запустил антисубсидиарное расследование в связи с импортом электромобилей из Китая.