Гарріс Трампу: путін вас би з'їв на обід, навіть не закусуючи

Під час дебатів у ніч на 11 вересня Дональд Трамп звинуватив Камалу Гарріс у невдалих спробах відрадити путіна від масштабного вторгнення в Україну, на що кандидатка від демократів відповіла експрезиденту, що той "здався б за 24 години". Камала Гарріс також зазначила, що в Європі та НАТО "вдячні" США за складання Трампом повноважень президента.

Пише УНН із посиланням на DW.

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп і представниця табору демократів Камала Гарріс провели перші теледебати в рамках виборчих перегонів, під час яких було порушено питання про російсько-українську війну.

Трамп звинуватив Гарріс у слабкості представників нинішньої адміністрації Білого дому, оскільки, на думку республіканця, віцепрезидентка США не впоралася з утриманням російського агресора за три дні до повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак Камалі Гарріс знайшлося, що відповісти Дональду Трампу.

Вона звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін уже сидів у Києві, поглядаючи на Європу, починаючи з Польщі". "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закушуючи", - сказала кандидат від демократів.

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Крім того, чинна віцепрезидентка пояснила, що її опонентові важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи і НАТО" вдячні США: "що ви вже не президент", - сказала вона, маючи на увазі Трампа.

Довідково

Насправді Камала Гарріс ніколи не зустрічалася з Путіним особисто. Напередодні початку війни в Україні вона провела переговори з союзниками США, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на Мюнхенській конференції з безпеки. Путін на тій конференції не був присутній.

Нагадаємо

УНН передавав, що стартували дебати між Трампом і Гарріс.

Згідно з опитуванням CNN, 63% зареєстрованих виборців США вважають, що Камала Гарріс виступила краще за Дональда Трампа на дебатах. Результати відображають зміну порівняно з попередніми дебатами Трампа.

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