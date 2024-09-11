Гарріс Трампу: путін вас би з'їв на обід, навіть не закусуючи
Київ • УНН
Камала Гарріс і Дональд Трамп провели дебати, обговоривши серед інших питань, також війну в Україні. Гарріс заявила, що Трамп "здався б за 24 години", а путін "вже сидів би в Києві", якби Трамп був президентом.
Під час дебатів у ніч на 11 вересня Дональд Трамп звинуватив Камалу Гарріс у невдалих спробах відрадити путіна від масштабного вторгнення в Україну, на що кандидатка від демократів відповіла експрезиденту, що той "здався б за 24 години". Камала Гарріс також зазначила, що в Європі та НАТО "вдячні" США за складання Трампом повноважень президента.
Пише УНН із посиланням на DW.
Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп і представниця табору демократів Камала Гарріс провели перші теледебати в рамках виборчих перегонів, під час яких було порушено питання про російсько-українську війну.
Трамп звинуватив Гарріс у слабкості представників нинішньої адміністрації Білого дому, оскільки, на думку республіканця, віцепрезидентка США не впоралася з утриманням російського агресора за три дні до повномасштабного вторгнення в Україну.
Однак Камалі Гарріс знайшлося, що відповісти Дональду Трампу.
Вона звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін уже сидів у Києві, поглядаючи на Європу, починаючи з Польщі". "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закушуючи", - сказала кандидат від демократів.
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Крім того, чинна віцепрезидентка пояснила, що її опонентові важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи і НАТО" вдячні США: "що ви вже не президент", - сказала вона, маючи на увазі Трампа.
Довідково
Насправді Камала Гарріс ніколи не зустрічалася з Путіним особисто. Напередодні початку війни в Україні вона провела переговори з союзниками США, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на Мюнхенській конференції з безпеки. Путін на тій конференції не був присутній.
Нагадаємо
УНН передавав, що стартували дебати між Трампом і Гарріс.
Згідно з опитуванням CNN, 63% зареєстрованих виборців США вважають, що Камала Гарріс виступила краще за Дональда Трампа на дебатах. Результати відображають зміну порівняно з попередніми дебатами Трампа.
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