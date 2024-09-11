Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

Во время дебатов в ночь на 11 сентября Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в неудачных попытках отговорить Путина от масштабного вторжения в Украину, на что кандидат от демократов ответила экс-президенту, что тот «сдался бы за 24 часа». Камала Харрис также отметила, что в Европе и НАТО благодарны США за сложение Трампом полномочий президента.

Пишет УНН со ссылкой на DW.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и представительница лагеря демократов Камала Харрис провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки, во время которых был затронут вопрос о российско-украинской войне.

Трамп обвинил Харрис в слабости представителей нынешней администрации Белого дома, поскольку, по мнению республиканца, вице-президент США не справилась с удержанием российского агрессора за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Однако Камале Харрис нашлось, что ответить Дональду Трампу.

Она обвинила Трампа в том, что он «сдался бы за 24 часа», а «Путин уже сидел в Киеве, поглядывая на Европу, начиная с Польши». «Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая», - сказала кандидат от демократов.

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Кроме того, действующий вице-президент объяснила, что ее оппоненту важно понимать, «почему наши союзники из Европы и НАТО» благодарны США: «что вы уже не президент», - сказала она, имея в виду Трампа.

Справочно

На самом деле Камала Харрис никогда не встречалась с Путиным лично. Накануне начала войны в Украине она провела переговоры с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин на той конференции не присутствовал.

Напомним,

УНН передавал, что стартовали дебаты между Трампом и Гаррис.

Согласно опросу CNN, 63% зарегистрированных избирателей США считают, что Камала Харрис выступила лучше Дональда Трампа на дебатах. Результаты отражают изменение по сравнению с предыдущими дебатами Трампа.

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