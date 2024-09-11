Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая
Киев • УНН
Камала Харрис и Дональд Трамп провели дебаты, обсудив среди прочих вопросов, также войну в Украине. Харрис заявила, что Трамп «сдался бы за 24 часа», а путин «уже сидел бы в Киеве», если бы Трамп был президентом.
Во время дебатов в ночь на 11 сентября Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в неудачных попытках отговорить Путина от масштабного вторжения в Украину, на что кандидат от демократов ответила экс-президенту, что тот «сдался бы за 24 часа». Камала Харрис также отметила, что в Европе и НАТО благодарны США за сложение Трампом полномочий президента.
Пишет УНН со ссылкой на DW.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и представительница лагеря демократов Камала Харрис провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки, во время которых был затронут вопрос о российско-украинской войне.
Трамп обвинил Харрис в слабости представителей нынешней администрации Белого дома, поскольку, по мнению республиканца, вице-президент США не справилась с удержанием российского агрессора за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.
Однако Камале Харрис нашлось, что ответить Дональду Трампу.
Она обвинила Трампа в том, что он «сдался бы за 24 часа», а «Путин уже сидел в Киеве, поглядывая на Европу, начиная с Польши». «Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая», - сказала кандидат от демократов.
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Кроме того, действующий вице-президент объяснила, что ее оппоненту важно понимать, «почему наши союзники из Европы и НАТО» благодарны США: «что вы уже не президент», - сказала она, имея в виду Трампа.
Справочно
На самом деле Камала Харрис никогда не встречалась с Путиным лично. Накануне начала войны в Украине она провела переговоры с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин на той конференции не присутствовал.
Напомним,
УНН передавал, что стартовали дебаты между Трампом и Гаррис.
Согласно опросу CNN, 63% зарегистрированных избирателей США считают, что Камала Харрис выступила лучше Дональда Трампа на дебатах. Результаты отражают изменение по сравнению с предыдущими дебатами Трампа.
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