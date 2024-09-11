Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  73697 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  71661 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  85060 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  77995 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  80374 просмотра
публикации
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  24646 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  118584 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  119661 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  121376 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  123726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  62997 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  100955 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  133606 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  119402 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  125165 просмотра
Актуальное
Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 07:00  •  8910 просмотра

Read in English

Камала Харрис и Дональд Трамп провели дебаты, обсудив среди прочих вопросов, также войну в Украине. Харрис заявила, что Трамп «сдался бы за 24 часа», а путин «уже сидел бы в Киеве», если бы Трамп был президентом.

Во время дебатов в ночь на 11 сентября Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в неудачных попытках отговорить Путина от масштабного вторжения в Украину, на что кандидат от демократов ответила экс-президенту, что тот «сдался бы за 24 часа». Камала Харрис также отметила, что в Европе и НАТО благодарны США за сложение Трампом полномочий президента.

Пишет УНН со ссылкой на DW.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и представительница лагеря демократов Камала Харрис провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки, во время которых был затронут вопрос о российско-украинской войне.

Трамп обвинил Харрис в слабости представителей нынешней администрации Белого дома, поскольку, по мнению республиканца, вице-президент США не справилась с удержанием российского агрессора за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Однако Камале Харрис нашлось, что ответить Дональду Трампу.

Она обвинила Трампа в том, что он «сдался бы за 24 часа», а «Путин уже сидел в Киеве, поглядывая на Европу, начиная с Польши». «Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая», - сказала кандидат от демократов.

Напередодні виборів у США: невелика перевага Гарріс в опитуваннях починає хитатися, Трамп зрівнявся10 сентября 2024, 14:47 • 13179 просмотров

Кроме того, действующий вице-президент объяснила, что ее оппоненту важно понимать, «почему наши союзники из Европы и НАТО» благодарны США: «что вы уже не президент», - сказала она, имея в виду Трампа.

Справочно

На самом деле Камала Харрис никогда не встречалась с Путиным лично. Накануне начала войны в Украине она провела переговоры с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин на той конференции не присутствовал.

Напомним,

УНН передавал, что стартовали дебаты между Трампом и Гаррис. 

Согласно опросу CNN, 63% зарегистрированных избирателей США считают, что Камала Харрис выступила лучше Дональда Трампа на дебатах. Результаты отражают изменение по сравнению с предыдущими дебатами Трампа.

Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах6 сентября 2024, 20:48 • 22928 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  24646 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  90998 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  89681 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  100422 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  87913 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  74914 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  71130 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
10 сентября 2024, 07:11  •  119647 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
10 сентября 2024, 07:07  •  52803 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
10 сентября 2024, 05:34  •  34614 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Популярные

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  80374 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  77995 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  85060 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  71661 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  73697 просмотра

Публикации

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  24646 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  118584 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  119661 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  121376 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  123726 просмотра

Война

россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

  •  2325 просмотра
Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

  •  2983 просмотра
В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон

В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон

  •  4620 просмотра
Шпионил за артиллерией ВСУ вблизи Часового Яра: задержан информатор рф

Шпионил за артиллерией ВСУ вблизи Часового Яра: задержан информатор рф

  •  6878 просмотра
россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: один погибший и трое раненых

россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: один погибший и трое раненых

  •  7153 просмотра

политика

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  4308 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  6107 просмотра
Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

  •  10172 просмотра
Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп

Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп

  •  9485 просмотра
русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления

русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления

  •  19937 просмотра

Война

россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

  •  2325 просмотра
Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

  •  2983 просмотра
В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон

В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон

  •  4620 просмотра
Шпионил за артиллерией ВСУ вблизи Часового Яра: задержан информатор рф

Шпионил за артиллерией ВСУ вблизи Часового Яра: задержан информатор рф

  •  6878 просмотра
россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: один погибший и трое раненых

россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: один погибший и трое раненых

  •  7153 просмотра

политика

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  4308 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  6107 просмотра
Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

Харрис Трампу: путин вас бы съел на обед, даже не закусывая

  •  10172 просмотра
Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп

Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп

  •  9485 просмотра
русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления

русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления

  •  19937 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  39527 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  58662 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  56054 просмотра

Экономика

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  26072 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  34264 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  25920 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  28892 просмотра
Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

  •  26819 просмотра

Киев

Ситуация с водой в Киеве пока не вызывает беспокойства - КГГА

Ситуация с водой в Киеве пока не вызывает беспокойства - КГГА

  •  44 просмотра
Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

  •  9397 просмотра
Киевская область подверглась ночной вражеской атаке дронов: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов

Киевская область подверглась ночной вражеской атаке дронов: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов

  •  22267 просмотра
До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  13492 просмотра
Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

  •  20953 просмотра