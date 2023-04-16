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ГУР офіційно підтвердило, що має на озброєнні американський гелікоптер Black Hawk

ГУР офіційно підтвердило, що має на озброєнні американський гелікоптер Black Hawk

Київ • УНН

 • 1076187 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бійці Головного управління розвідки опанували та використовують в бойових діях легендарний американський вертоліт Black Hawk — «Чорний яструб», передає УНН з посиланням на повідомлення відомства в Telegram. Офіційно про передачу гелікоптера раніше не повідомлялося.

Деталі

Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом Black Hawk. Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. Як відзначають і бійці і пілоти вертольоту, ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

«Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю», – розповідає бортінженер. За його словами, українські екіпажі освоїли «Black Hawk» надзвичайно швидко – за лічені години. «Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на «Чорному яструбі» ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт», – розповідає льотчик.

Як відзначають оборонці, «Black hawk» в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Даний тип вертольоту призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу «Hellfire», а також призначений для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольоту потрібно 3-4 секунди.

«За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу «Black hawk», близько 50 ударних вертольотів типу «Apache», а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу «Chinook». Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів», – запевняє перший пілот вертольоту з позивним «Маестро».

Як зазначив Маестро, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Українські Національні Новини

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