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ГУР официально подтвердило, что имеет на вооружении американский вертолет Black Hawk

ГУР официально подтвердило, что имеет на вооружении американский вертолет Black Hawk

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бойцы Главного управления разведки освоили и используют в боевых действиях легендарный американский вертолет Black Hawk — «Черный ястреб», передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram. Официально о передаче вертолета ранее не сообщалось.

Детали

На днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку с десантных тросов, а также ночные полеты. Как отмечают и бойцы и пилоты вертолета, эта боевая машина значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам.

«Вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью», – рассказывает бортинженер. По его словам, украинские экипажи освоили «Black Hawk» чрезвычайно быстро – за считанные часы. «Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на «Черном ястребе» мы полетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет», – рассказывает летчик.

Как отмечают оборонцы, «Black hawk» в разы маневреннее Ми-8, значительно лучше в управляемости, выигрывает по скорости горизонтального полета. Вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 километров.

Данный тип вертолета предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа «Hellfire», а также предназначен для поддержки пехоты и перевозки разнообразных грузов. Для разгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации остальных с поля боя вертолету требуется 3-4 секунды.

«За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Сейчас Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа «Black hawk», около 50 ударных вертолетов типа «Apache», а также около 40-60 грузовых вертолетов типа «Chinook». Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов», – уверяет первый пилот вертолета с позывным «Маэстро».

Как отметил Маэстро, этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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