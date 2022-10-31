Губернатор російського бєлгорода повідомляє про роботу ППО в області

Цитата

“У бєлгороді та бєлгородському районі спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Наразі відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково додатково вам повідомлю”, – написав він.

Додамо

Очевидці повідомляли про “удари” в бєлгороді. У соціальних мережах публікують фото і відео, де видно дим.