Губернатор російського бєлгорода повідомляє про роботу ППО в області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомляє про роботу ППО в місті та області. Про це УНН пише з посиланням на його Телеграм.
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“У бєлгороді та бєлгородському районі спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Наразі відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково додатково вам повідомлю”, – написав він.
Додамо
Очевидці повідомляли про “удари” в бєлгороді. У соціальних мережах публікують фото і відео, де видно дим.