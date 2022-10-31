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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Губернатор російського бєлгорода повідомляє про роботу ППО в області

Губернатор російського бєлгорода повідомляє про роботу ППО в області

Київ • УНН

 • 185256 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомляє про роботу ППО в місті та області. Про це УНН пише з посиланням на його Телеграм.

Цитата

“У бєлгороді та бєлгородському районі спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Наразі відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково додатково вам повідомлю”, – написав він.

Додамо

Очевидці повідомляли про “удари” в бєлгороді. У соціальних мережах публікують фото і відео, де видно дим.

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