Губернатор российского белгорода сообщает о работе ПВО в области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщает о работе ПВО в городе и области. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Телеграм.
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“В белгороде и белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствия на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу”, – написал он.
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Очевидцы сообщали о “хлопках” в белгороде. В социальных сетях публикуют фото и видео, где виден дым.