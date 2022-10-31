Губернатор российского белгорода сообщает о работе ПВО в области

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“В белгороде и белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствия на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу”, – написал он.

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Очевидцы сообщали о “хлопках” в белгороде. В социальных сетях публикуют фото и видео, где виден дым.