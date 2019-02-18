Гройсман переконаний, що у 2019 році можна буде досягти абсолютної стабільності національної валюти

“У 2019 році, якщо продовжувати працювати, залучаючи інвестиції, розвиваючи промисловість та інші сектори економіки, ми зможемо досягти абсолютної стабільності національної валюти і не буде такого різкого зростання цін як ми бачили у попередні роки. Тобто ми домоглись макроекономічної стабілізації і далі ми плануємо економічне зростання”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше Гройсман заявив, що уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.

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Як інформував УНН, в НБУ вважають, що в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії.

Нагадаємо, за прогнозами НБУ в 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься до 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року.

На переконання НБУ, монетизація субсидій не вплине на інфляцію.

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