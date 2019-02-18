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Гройсман переконаний, що у 2019 році можна буде досягти абсолютної стабільності національної валюти

Гройсман переконаний, що у 2019 році можна буде досягти абсолютної стабільності національної валюти

Київ • УНН

 • 8023 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що у 2019 році можна буде досягти абсолютної стабільності національної валюти, повідомляє УНН.

“У 2019 році, якщо продовжувати працювати, залучаючи інвестиції, розвиваючи промисловість та інші сектори економіки, ми зможемо досягти абсолютної стабільності національної валюти і не буде такого різкого зростання цін як ми бачили у попередні роки. Тобто ми домоглись макроекономічної стабілізації і далі ми плануємо економічне зростання”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше Гройсман заявив, що уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді НБУ пояснили зміцнення гривні

Як інформував УНН, в НБУ вважають, що в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії.

Нагадаємо, за прогнозами НБУ в 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься до 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року.

На переконання НБУ, монетизація субсидій не вплине на інфляцію.

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