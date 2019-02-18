Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56617 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123917 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123757 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156805 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117676 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты

Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты

Киев  •  УНН

 • 8021 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты, сообщает УНН.

"В 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие сектора экономики, мы сможем достичь абсолютной стабильности национальной валюты и не будет резкого роста цен как мы видели в предыдущие годы. То есть мы добились макроэкономической стабилизации и дальше мы планируем экономический рост", - заявил он.

Как сообщал УНН, ранее Гройсман заявил, что правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт.

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Как информировал УНН, в НБУ считают, что в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители.

Напомним, по прогнозам НБУ в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться до 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.

По мнению НБУ, монетизация субсидий не повлияет на инфляцию.

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