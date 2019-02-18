Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты

"В 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие сектора экономики, мы сможем достичь абсолютной стабильности национальной валюты и не будет резкого роста цен как мы видели в предыдущие годы. То есть мы добились макроэкономической стабилизации и дальше мы планируем экономический рост", - заявил он.

Как сообщал УНН, ранее Гройсман заявил, что правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете НБУ объяснили укрепление гривны

Как информировал УНН, в НБУ считают, что в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители.

Напомним, по прогнозам НБУ в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться до 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.

По мнению НБУ, монетизация субсидий не повлияет на инфляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минфине заявили, что украинская экономика растет уже три года подряд