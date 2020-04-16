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Гравець клубу НБА пожертвував 1 млн доларів на боротьбу з коронавірусом в ДР Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Центровий клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Шарлотт" Бісмак Бійомбо виділив 1 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу в Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

НБА призупинила регулярний чемпіонат 12 березня через пандемії коронавірусу. Рішення було прийнято після підтвердження позитивного результату тесту центрового "Юти" Руді Гобера. Пізніше ще кілька клубів повідомляли про зараження баскетболістів.

На виділені кошти в ДР Конго відправлять чотири контейнери з необхідним медичним обладнанням. Відзначається, що країна отримає 10 тис. медичних масок і 780 захисних костюмів.

"Ми ніколи не стикалися з кризою такого масштабу, жахливо бачити, як страждає моя країна. Я провів останні кілька тижнів, намагаючись знайти спосіб допомогти, також хочу подякувати всім, хто зараз бореться з пандемією", - сказав баскетболіст.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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