Игрок клуба НБА пожертвовал 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом в ДР Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт" Бисмак Бийомбо выделил 1 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позже еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.
На выделенные средства в ДР Конго отправят четыре контейнера с необходимым медицинским оборудованием. Отмечается, что страна получит 10 тыс. медицинских масок и 780 защитных костюмов.
"Мы никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба, ужасно видеть, как страдает моя страна. Я провел последние несколько недель, пытаясь найти способ помочь, также хочу поблагодарить всех, кто сейчас борется с пандемией", - сказал баскетболист.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 - летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.