"Гостинність" за 50 злотих, алкоголь та їжу: у Польщі засудили торговців запрошеннями для українців

ukru
18:42 • 28291 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 59697 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 75793 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 108953 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 115826 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115383 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149795 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124802 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124537 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123789 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106814 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105588 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 75865 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 99445 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 70064 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 70064 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 99445 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 75865 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149795 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116205 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49518 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57059 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107351 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125660 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125093 перегляди
Актуальне
"Гостинність" за 50 злотих, алкоголь та їжу: у Польщі засудили торговців запрошеннями для українців

"Гостинність" за 50 злотих, алкоголь та їжу: у Польщі засудили торговців запрошеннями для українців

Київ • УНН

 • 15516 перегляди

КИЇВ. 7 серня. УНН. У Польщі засудили 16 учасників злочинної групи, яка торгувала запрошеннями для громадян України, підкуповуючи поляків за 50 злотих, алкоголь і закуску. Про це пише Польське радіо, передає УНН.

"Суд у Перемишлі засудив 16 членів організованої злочинної групи до умовних термінів позбавлення волі від 6 місяців до 1 року та штрафу, яка через підставних осіб "запрошувала" громадян України до Польщі, завдяки чому вони отримували візи та могли в’їхати на територію Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

За словами майора Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєти Пікор, поляки отримували за свою "гостинність" по 50 злотих, обіди та алкоголь. Групою керував 55-річний житель польського міста Ярослав, який вербував своїх знайомих "запрошувати" українців. На підставі фіктивних запрошень українці отримували візи, а потім в’їжджали до ЄС.

Вона додала, що жителі Підкарпаття, котрі брали участь у незаконній схемі, перед внесенням відповідних клопотань до воєводського управління, відкривали банківські рахунки, на які керівник групи перераховував приблизно 15 тис. доларів, що мало підтверджувати наявність коштів на покриття витрат на проживання іноземця в Польщі.

Зазначається, що готові запрошення продавали громадянам України за суму від 1 до 2 тис. злотих. За даними польських прикордонників, таким чином приблизно 150 громадян України отримали візи, а потім в’їхали на територію Польщі та до Чехії. Загалом по цій справі серед підозрюваних 22 громадянина Польщі.

Нагадаємо, з травня консульські установи Польщі в Україні частково відновили видачу віз для українських заробітчан, що була призупинена через пандемію коронавіруса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92