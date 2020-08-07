"Гостинність" за 50 злотих, алкоголь та їжу: у Польщі засудили торговців запрошеннями для українців

"Суд у Перемишлі засудив 16 членів організованої злочинної групи до умовних термінів позбавлення волі від 6 місяців до 1 року та штрафу, яка через підставних осіб "запрошувала" громадян України до Польщі, завдяки чому вони отримували візи та могли в’їхати на територію Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

За словами майора Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєти Пікор, поляки отримували за свою "гостинність" по 50 злотих, обіди та алкоголь. Групою керував 55-річний житель польського міста Ярослав, який вербував своїх знайомих "запрошувати" українців. На підставі фіктивних запрошень українці отримували візи, а потім в’їжджали до ЄС.

Вона додала, що жителі Підкарпаття, котрі брали участь у незаконній схемі, перед внесенням відповідних клопотань до воєводського управління, відкривали банківські рахунки, на які керівник групи перераховував приблизно 15 тис. доларів, що мало підтверджувати наявність коштів на покриття витрат на проживання іноземця в Польщі.

Зазначається, що готові запрошення продавали громадянам України за суму від 1 до 2 тис. злотих. За даними польських прикордонників, таким чином приблизно 150 громадян України отримали візи, а потім в’їхали на територію Польщі та до Чехії. Загалом по цій справі серед підозрюваних 22 громадянина Польщі.

Нагадаємо, з травня консульські установи Польщі в Україні частково відновили видачу віз для українських заробітчан, що була призупинена через пандемію коронавіруса.