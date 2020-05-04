Польща відсьогодні частково відновлює видачу віз для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З понеділка, 4 травня, консульські установи Польщі в Україні відновлюють часткову видачу віз. Про це йдеться у повідомленні на сайті польського посольства в Україні, передає УНН.
"Ми хотіли б повідомити вам, що з 4 травня цього року консульські установи в Україні відновлюють видачу віз частково. Спочатку будуть прийматися тільки заявки на отримання візи для роботи у сільському господарстві, садівництві та міжнародних перевезеннях", - йдеться у повідомленні на сайті посольства.
Також у посольстві підкреслили, що заявки від осіб для робіт крім позначених галузей, не приймаються.
Для подачі заяви на оформлення візи потрібно зареєструватися у системі електронного консульства e-konsulat.
Підкреслюється, що при вході до відділу для оформлення документів, люди повинні бути одягнені у медичну маску і захисні рукавички.
Як повідомлялося в УНН, під час телефонних переговорів президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди 30 квітня, сторони обговорили можливості для поїздок сезонних працівників з України у Польщу.