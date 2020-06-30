Голубовська розповіла, чим може бути небезпечна вакцина від COVID-19

"Чому до сих пір не змогли зробити вакцину проти першого SARS, коронавірусної інфекції? Вірус, поки робили-робили, він потім зник з популяції. Виник Коронавірусний близькосхідний синдром і теж - є вакцини. Є вакцини, які вже пройшли якісь стадії випробування, але дійсно, є люди, у яких після, якщо людина інфікується повторно коронавірусною інфекцією - у них виникають ось ці інфільтрати в легенях. Чому - це явище, яке в медицині називається антитілозалежне посилення імунної відповіді", - сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що є захворювання Денге і коли зробили від нього вакцину і впровадили її на Філіппінах, де було 20 тис. померлих - від самої вакцинації стали гинути люди.

"Тоді компанія-виробник відкликала вакцину, почали з'ясовувати і виявилося, що так як люди знаходяться там в осередку і багато людей вже проімунізовані, перехворіли легкою формою - то ось ця додаткова вакцинація викликала ось такі трагічні наслідки. І зараз там вакцинують людей, але тільки після того, коли визначать титри антитіл, тобто, неімунних людей. І тут коронавіруси це явище теж мають. Тому, це також застереження для лікування плазмою реконвалесцентів, хоча вона показує свою ефективність. Я ще раз повторю, він тільки вивчається, але такий ризик, як би є", - додала Ольга Голубовська.

За її словами, зараз третій етап випробувань проходить більше ста вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, епідеміолог розповів, чи варто очікувати появи вакцини від коронавірусу.