Голова НБУ назвав ключовий ризик для макрофінансової стабільності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності на сьогодні залишається посилення пандемії коронавірусу, а також карантинних заходів для її подолання. Про це заявив на брифінгу у четвер голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
“Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, залишається посилення пандемії коронавірусу та карантинних заходів для її подолання”, - сказав Шевченко.
З його слів, це може призвести до погіршення споживчих настроїв та пригнічення внутрішнього попиту, що гальмуватиме економічну активність та інляцію.
“Актуальними залишаються інші ризики: негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах, збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та посилення протекціонізму в світі”, - заявив голова НБУ.
Як повідомляв УНН, Національний банк України вирішив залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних.