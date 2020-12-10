Глава НБУ назвал ключевой риск для макрофинансовой стабильности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности на сегодня остается усиление пандемии коронавируса, а также карантинных мероприятий для ее преодоления. Об этом заявил на брифинге в четверг глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, по-прежнему остается усиление пандемии коронавируса и карантинных мероприятий для его преодоления", - сказал Шевченко.
По его словам, это может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса тормозить экономическую активность и инляцию.
"Актуальными остаются другие риски: негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и усиления протекционизма в мире", - заявил глава НБУ.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.