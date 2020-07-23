Голова Держтуризму отримала позитивний тест на коронавірус

"Маріанна Олеськів, очільниця ДАРТ, отримала позитивні результати тесту на ПЛР", - повідомили у міністерстві.

Як вказано, співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим.

"Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома", - додали у МКІП.

Нагадаємо, в Україні вже 61,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 856.