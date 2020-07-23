Голова Держтуризму отримала позитивний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Голова Державного агентства розвитку туризму України Маріанна Олеськів отримала позитивні результати коронавірусного тесту на ПЛР. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook, передає УНН.
"Маріанна Олеськів, очільниця ДАРТ, отримала позитивні результати тесту на ПЛР", - повідомили у міністерстві.
Як вказано, співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим.
"Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома", - додали у МКІП.
Нагадаємо, в Україні вже 61,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 856.