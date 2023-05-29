Глава МЗС вперше в історії України відвідав інавгурацію президента Нігерії

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"Як перший міністр закордонних справ України, який відвідує інавгурацію африканського лідера, сьогодні мав честь перебувати на інавгураційній церемонії Президента Нігерії в Абуджі. Бажаємо Президенту Болі Ахмеду Тінубу великих успіхів і розраховуємо на розвиток міцних відносин на засадах взаємоповаги та спільних інтересів", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав африканське турне 22 травня - з візиту до Марокко. За його словами, це перший візит міністра закордонних справ України до країни з часу встановлення двосторонніх відносин.

24 травня він прибув до Ефіопії, де провів переговори з головою Африканського Союзу Азалі Ассумані, який підтвердив рішучість України пожвавити відносини з африканськими державами на основі взаємоповаги та вигоди та Прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом, на якій дипломати домовились про створення міжурядової економічної комісії.

Під час візиту до Мозамбіку, в Мапуту, був прийнятий Президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо. Українська сторона висловила готовність включити Мозамбік в перелік країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи Президента Зеленського «Grain From Ukraine».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram розповів, що в кремлі "уважно стежать" за його візитом до Африки, а глава мзс рф сергій лавров готує турне до країн континенту по його слідах.

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