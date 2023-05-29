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Глава МИД впервые в истории Украины посетил инаугурацию президента Нигерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Дмитрий Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который посетил инаугурацию африканского лидера. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства находясь с официальным визитом в столице Нигерии Абудже, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

"Как первый министр иностранных дел Украины, который посещает инаугурацию африканского лидера, сегодня имел честь находиться на инаугурационной церемонии Президента Нигерии в Абудже. Желаем Президенту Боли Ахмеду Тинубу больших успехов и рассчитываем на развитие прочных отношений на основе взаимоуважения и общих интересов", - отметил Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал африканское турне 22 мая - с визита в Марокко. По его словам, это первый визит министра иностранных дел Украины в страну со времени установления двусторонних отношений. 

24 мая он прибыл в Эфиопию, где провел переговоры с председателем Африканского Союза Азали Ассумани, который подтвердил решимость Украины оживить отношения с африканскими государствами на основе взаимоуважения и выгоды и Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, на которой дипломаты договорились о создании межправительственной экономической комиссии.

Во время визита в Мозамбик, в Мапуту, был принят Президентом Мозамбика Филипе Ньюзи и провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Вероникой Макамо. Украинская сторона выразила готовность  включить Мозамбик в перечень стран, которые получают украинские зерновые в рамках гуманитарной инициативы Президента Зеленского «Grain From Ukraine».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram рассказал, что в кремле "внимательно следят" за его визитом в Африку, а глава МИДа рф сергей лавров готовит турне по странам континента по его следам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба поздравил Африканский Союз с 60-й годовщиной создания и призвал поддержать украинскую "формулу мира"

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