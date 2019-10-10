Глава МЗС Нідерландів про обмін Цемаха: шкодуємо, але розуміємо

“Я вів достатньо довгі дискусії в парламенті стосовно обміну полоненими. За будь-якими новинами, пов’язаними зі збиттям рейсу MH17, дуже уважно слідкують Нідерланди. З 298 загиблих осіб 200 були громадянами Нідерландів. Це означає, що чи не кожна родина в Нідерландах знає іншу родину, що втратила родину або членів сімей”, — заявив Блок.

Він сказав, що Нідерланди дуже задоволені конструктивною роллю, яку грає Україна у нашому спільному розслідуванні цієї трагедії.

“Стосовно обміну і пана Цемаха, я мав доволі довгі обговорення в парламенті Нідерландів, де я зокрема пояснював, що ми мали дуже тісні і плідні контакти перед здійсненням цього обміну як з паном міністром, так і з прем’єр-міністром, так і з президентом, що зокрема привело до того, що у нашої прокуратури була можливість допитати, поговорити з Цемахом, і ми дуже цінуємо те, що це було зроблено. Щодо власне обміну пана Цемаха — ми шкодуємо про цей факт, але з іншого боку ми розуміємо, що уряд і Президент України стояли перед дуже складною дилемою. Таким було і пояснення, яке я надав парламенту Нідерландів в ході наших обговорень”, — заявив він.

Як писав УНН, розслідуванням щодо закриття повітряного простору як території України, так і Росії у час, коли було збито літак рейсу MH17, займеться незалежний слідчий орган.